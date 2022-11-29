九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。對此，前立委郭正亮28日就表示，「如果蔡英文要救立委和總統選舉，這些人一定都會換掉，準備要搞選舉戰鬥內閣了，所以蘇貞昌不見得已經安全」，引發討論。

郭正亮28日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「不要理解成蘇貞昌會繼續當院長」，蔡英文有可能分成兩個階段，第一個就是先處理黨的部分，自己先辭職，如果這時候蘇貞昌不當院長了，可能行政、立法互動會出問題。郭正亮認為，「蔡英文的想法應該是在過年之前，一月之後再讓他走」。

郭正亮更接著說，「這次選舉蔡英文的部分，比如說沒收初選、提名林智堅和陳時中是重傷害之外，有一個更重要的原因是『這個行政團隊傲慢自大』，蘇貞昌就是傲慢自大的代表，如果蔡英文要救立委和總統選舉，這些人一定都會換掉」，郭正亮最後更強調，「比較可能的就是把卸任縣市長和沒選上的人，全部都弄進團隊，準備要搞選舉戰鬥內閣了，所以蘇貞昌不見得已經安全了」。