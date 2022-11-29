37歲詹男為向父母要錢，去年8月間間到父母住處點擲煙火，燒燬鋁門及紗窗，巷內煙霧瀰漫，巡邏警方接獲通報到場處理，攔下詹男盤查，詹男以熱水瓶內熱水潑李姓員警，導致手臂一度燒傷。台中地院依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪判3年6月、傷害罪判4月，可上訴。

詹男在2021年8月28日晚間7時許，父兄共居的豐原住處前，點燃煙火往大門丟擲，火花延燒大門紗窗、波及大門鋁門，一時煙火四射巷內煙霧瀰漫，所幸，詹男哥哥及時發現，灌救撲滅火勢。

附近民眾發現豐原分局豐東派出所警車在附近巡邏，敲打車窗求助，李姓及賴姓員警到場，巷內濃煙密布，詹男形跡可疑準備離去，李警攔下盤查發現他攜帶袋子內有爆竹煙火，追問是否縱火？

詹男說，他要向父母要錢，所以才到住處放煙火，要求李警先去調查后里農會存摺，再來辦人，隨即打開攜帶的熱水瓶，朝李警潑灑，導致李警左側手臂一度燒傷，在場員警壓制詹男送辦。

詹男坦承放火，但否認妨害公務及傷害，辯稱，警察沒有調查清楚，就拿辣椒水噴他，他才攻擊警察。