全台研究所推甄近期陸續放榜，有人順利考上、但也有人是備取，一名政大女學生考上不只一間研究所，卻遭備取生肉搜並私訊她「可以快放棄嗎？」人數多達6人，最後不堪其擾發文揭露此事，讓大批網友看傻眼。

這名錄取不只一間研究所的政大女學生日前在Dcard表示「備取生不要再私訊正取了」，透露已經被6個人私訊，甚至有人口氣很差，要她快點放棄錄取資格，從原PO貼出的對話紀錄可看到，對方先是問原PO是不是考上某研究所，接著表明自己是備取，且看到原PO有上其他間學校，要她「可以趕快放棄嗎？」

原PO表示，能理解對方想趕快塵埃落定，有研究所念的心情，但希望大家可以多尊重一下別人，「如果決定我也會趕快去放棄，拜託不要再催了！」

其他網友看到備取生私訊催促正取放棄都非常傻眼，「哇塞這種水準和口氣真的活該備取」、「回他：你每傳一個字我就多卡一天」、「口氣好糟⋯」、「口氣好一點的人我隔天就去放棄，口氣不好的人，我肯定讓他等到天荒地老」，多數人認為要問可以，但口氣不要這麼差，應該有禮貌一點，還有人分享經驗「我也被私訊過，但對方口氣是好的，我覺得被私訊還好，重點是態度」。