台南一名人夫去年8月在家中向妻子求歡，妻子已明確表示不想要，他竟無視妻子喊了8次「走開、不要、我不喜歡」，仍企圖強行脫妻子褲子，甚至伸手撫摸其臀部及下體，妻子不甘受辱報警提告，他則辯稱只是想「測試」妻子的反應，但法官不採信其說詞，依犯強制性交未遂罪，判處人夫有期徒刑1年10月。

據判決書指出，人夫於去年8月某日在家中向妻子求歡，但妻子明確表示不想要，人夫並未就此作罷，竟無視妻子之拒絕及抵抗，欲強行脫掉妻子褲子，但因妻子緊拉住自己之褲子而未果，後人夫竟直接將手伸進妻子褲子內，撫摸其臀部及陰部，過程中因妻子不斷掙扎、反抗，他才作罷離去。人妻事後因不甘受辱決定報警究辦。

人妻於出庭時證稱，當時她在房間睡覺，丈夫走進來直接壓在她身上，要強行脫她的褲子，她有拉著褲頭了，但丈夫還是指侵她得逞，她當時非常的不舒服，已經跟他講說請他走開、我不要、我不喜歡，共達8次，後來是因為丈夫發現她在錄影，就把她的手機移開，「我一直大呼小叫。一直說不要、走開、我不喜歡。最後是因為他的員工叫他，他才出去的」。

人夫則辯稱，是要測試妻子的反應，如果她要，再約時間，「因為我們夫妻關係之前都是有約時間的習慣，且當日仍在上班時候，其不可能在那時候做性行為」，其主觀上無強制性交之犯意。

法官認為，既人夫供陳其之前是有與妻子約時間為性行為的習慣，則其直接向妻子以口頭詢問有無意願即可，其竟在妻子已數度表示不要，並叫他走開之情況下，仍強脫妻子褲子，以手伸進她的褲子內撫摸她，無視妻子嚴正抗拒，仍肆無忌憚犯案之心態，因此難以採信他的說詞。

法官審酌人夫不知尊重配偶之性自主決定權及基本人權，僅為滿足個人私慾，竟對妻子行強制性交未遂犯行，造成妻子心理上之創傷及精神上莫大之痛苦，犯後猶飾詞否認性交之犯意，未見悔意，迄未能獲妻子之原諒，亦未對其有所賠償，依犯強制性交未遂罪，判處人夫有期徒刑1年10月。