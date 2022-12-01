新冠肺炎疫情趨緩，目前整體專責病房空床率高達67.6％，中央流行疫情指揮中心今宣布再調降開設比例，應變醫院除東區外，均調整開設比例至5～10％，盼讓其他急性病人的住院需求更被滿足。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周專責病房開設持續調降，不過空床率仍偏高，高達67.7％，特別在北區、高屏區都比較高，南區總床數較少，空床率也不高，昨日醫療應變組開會，提出新一波調降比例建議。台北區、北區、中區、南區及高屏區應變醫院均調整至5～10％，東區則從10～15床改為6～10床。

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）

而非應變醫院中的500床以上醫院，台北區、北區、高屏區開設從至少5％降至3％；中區、南區、台南則從至少5％降至4％；200～499床的非應變醫院中，除了中區、南區調整為至少3％外，其餘都調整下限至2％。

針對住宿式機構，羅一鈞表示，目前工作人員、住民的陽性率持平，工作人員為0.4％、住民為0.5％，與前一周相同。投藥率方面，各類型機構都落在83％～100％不等。