苗栗縣1日新增新冠肺炎本土確診443例，苗栗縣政府考量全國新增病例數持續下降，疫情穩定可控，經衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全，自12月10日起配合中央政策有條件開放醫院住院病人探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，並出示當天快篩陰性證明。

苗栗縣政府衛生局表示，探病開放規定包括，住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限。但符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限：(一)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三)病人病情惡化或病危探視。(四)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

其次是，探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢的自費家用快篩陰性證明。但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天以上至3個月內」，得免除篩檢。三、自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病，不適用前述免除篩檢條件。

衛生局長張蕊仙提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者須不具新冠相關症狀及TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險，進入醫院應佩戴口罩並遵循相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。

苗栗縣長徐耀昌叮嚀鄉親，如果出現呼吸道症狀，可先進行快篩，確診後通報。如果陰性，也避免出入人潮擁擠或者空氣不流通的公共場所，生病則在家休息，以防範病毒傳播。疫情期間，勤洗手、戴口罩，共同做好防疫工作，保護自己及家人，共同守護社區健康。