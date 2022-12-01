靜岡縣民首選SOUL FOOD「鹽燒鯖薄片（焼さばフレーク）。（新竹湳雅廣場提供／王惠慧新竹傳真）

TSUTAYA BOOKSTORE今年4月進駐新竹湳雅廣場，以「文化」與「美食」作為媒介，連結嶄新的體驗與想像，期許成為人們與日式生活風格之間的橋樑。自12月1日起，TSUTAYA BOOKSTORE將舉辦日本靜岡縣的特色商品展售，邀請民眾蒞臨TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店漫遊靜岡，展開一場味蕾小旅行。

TSUTAYA BOOKSTORE經營豐富的中外文書籍、進口質感雜貨、典雅古玩，是一處能激發創造生活提案靈感的復合空間，以及餐飲品牌《WIRED CHAYA茶屋》的進駐，讓人沈浸閱讀的的同時，享受獨樹一幟的日式風格的美食與氛圍。

12月1日起，TSUTAYA BOOKSTORE舉辦靜岡縣的特色商品展售，主打靜岡傲視群雄的海鮮：鰻魚骨熬製而成的萬能調味料「神之醬（神のタレ）」、以櫸木精心燻焙的「燻製鰹魚片（かつおなまり節スライス）」，以及長年陪伴靜岡縣民的首選SOUL FOOD「鹽燒鯖薄片（焼さばフレーク）」等商品。

展售期間，除了有極具魅力的靜岡縣物產限量展售，更有WIRED茶屋人氣滿點的一人鍋物推出的「靜岡八房梅風味鍋」，採用曾獲日本全國梅干大賞的「梅工房」八房梅，添入大蒜和巴西利等調味橄欖油醃漬，巧妙結合義式辛香與高雅梅香。

湯頭中加入高湯、梅子和橄欖油，嚐來清爽高雅，令人難忘，沾醬亦特別添入梅子泥，讓餐點更具濃厚梅香與層次，原創的靜岡美味不容錯過，數量有限、售完為止。