無人機應用越來越廣泛，市場極具潛力，交通部民用航空局今日邀集產、官、學界代表座談，針對加強未來無人機管理橫向聯繫，會議中地方政府建議建立無人機追蹤機制、簡化飛航活動處理流程，民航局則給出善意回應，表示將從法規面、技術面、管理面與整合資訊系統方向解決。

國外研究單位預測，全球無人機市場規模2030年將達558億美元，其中亞洲市場約194億美元；另根據交通部「交通科技產業政策白皮書」資料，國內無人機產值2030年也將達394億元，無人機的運用與產業發展越來越蓬勃。

為強化中央與地方間無人機管理的橫向聯繫，民航局今邀集中央部會、地方政府、學研機構與產業界百餘位人士參加座談，除介紹目前國外最新的技術動態，也由各單位分享管理或執行業務心得。

交通部航政司長何淑萍表示，對於無人機規範管理業務，交通部將結合其他政府部門權責，從國安、資安、飛安3面向，精進管理機制，並兼顧產業發展。

民航局長林國顯指出，民用航空法遙控無人機專章管理對象，從數10公克的微型無人機到幾百公斤的物流、載客用無人機，活動區域上又劃分為中央主管與地方政府主管2種，管理跨度大、利害關係者眾多，實際執行時一定有許多需要討論、互相支援的地方，民航局將定期舉辦座談，有利於中央與地方的溝通協調。

隨著無人機數量激增、運用越來越多元，無人機交通管理（UTM）已經成為全球重視的重要課題，包括國際民航組織（ICAO）、美國聯邦航空總署（FAA）、歐洲航空安全署（EASA）均已著手擬訂相關規範，台灣也參考國外經驗，正在此一基礎上積極規劃我國UTM的運作框架。

民航局表示，目前已有無人機追蹤相關技術，民航局將協助媒合學界、產業界與地方政府合作；有關簡化飛航活動申請流程部分，將儘速朝建立審查共識及調整管理資訊系統等方向精進。