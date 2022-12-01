民進黨在九合一大選慘敗，內閣改組聲浪頻傳。內政部長徐國勇辦公室已打包清空，並在選後把個人物品運回住處。東華大學教授施正鋒預測，很可能是蘇嘉全接閣揆。

施正鋒1日在中天政論節目《庶民大頭家》中表示，每次差不多內閣要改組時，就人心惶惶。這時有些人想要上位、有些人可能不知道會不會被換掉。政務官被換掉是不用講任何道理的，所以他們心理上要有所準備，隨時要走人。

施正鋒預測，外傳竟然是徐國勇要去接民進黨秘書長。至於民進黨主席是誰？本來他以為蘇嘉全要接民進黨主席，但是很可能是蘇嘉全要接閣揆。而鄭文燦則可能接黨主席，來跟新潮流做妥協，不得已時才由前副總統陳建仁出馬。

施正鋒點出，一堆人出來清君側，好像在幫副總統賴清德。不過，他認為，這是在幫鄭文燦。還有最後一種情況，萬一蘇貞昌還想再繼續當閣揆或者是進而選總統，怎麼辦？可能有人會說去了了、什麼都沒了。