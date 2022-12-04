2024選情不少人早早發出預測，如前總統陳水扁就曾提到「鐘擺效應」，認為2024會轉為對綠營有利。但東華大學教授施正鋒今(4日)在《張雅婷辣晚報》節目則駁斥說，這說法完全沒有學理依據。他指出觀察的變數在民進黨會否分裂，及國民黨是否整合成功？總統大選藍綠白可能是正三角，因為這次很多年輕及中間選民沒出來投。施正鋒不認為屆時會藍白合或棄保，而藍營如果分裂的話，柯文哲的搭檔則有可能是侯友宜。

「我覺得鐘擺效應是完全沒有(根據)，學理上講不出來。」施正鋒說，那不然我們每一次故意九合一輸掉，就可以贏得總統大選嗎？（眾人笑）

施正鋒指出，那變數是一個，就民進黨會不會殺到流鼻血、分裂？國民黨是不是整合成功？所以現在柯文哲是好整以暇。因為這一次很多年輕選民或中間選民沒有出來選，台北是藍的基本盤比較大，所以下次總統大選的時候可能是正三角。

「但是我不認為會藍白合啦！或者是棄保。」施正鋒強調，因為藍白合很明顯就是藍就把白吃掉。那誰會來跟柯P(搭檔)呢？那是不是萬一國民黨分裂的話是侯友宜？如果分裂的話，「這是我的推測。」