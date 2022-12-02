消基會昨天公布市面蔬菜檢測結果，提及農藥殘留不合格率逾3成以上，辣椒類更是超過6成不合格，對此，農委會表示，據其監測結果，農產品上市前的農藥殘留合格率約達97％，農委會副主委陳駿季表示，可能是取樣來源或時間不一樣，未來會強化高風險作物、高風險季節監測。

消基會昨天指出，小白菜類抽測26件、8件不合格、不合格率達30.8％，青江菜類抽測26件、8件不合格、不合格率達30.8％，甜椒類抽測14件、不合格4件、不合格率達28.6％，辣椒類抽測14件、不合格件數9件，不合格率達64.3％，但據農委會統計，近3年針對農產品上市前檢測均約達2萬件，各種類合格率約達97％以上。

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，消基會監測4蔬果農藥殘留不合格率偏高，且均較政府監測的不合格率高，推測可能是因為取樣時間點，如部分時間在特定品項上農藥殘留比率偏高，將會持續輔導高風險品項。

陳駿季說，後端監測為消極作為，農委會也提出精進措施包括質譜快篩監測網，除了在大型集貨場、區檢中心增設質譜快篩站外，也會建置新型質譜快行行動檢測車，讓更多農民可以使用，也會透過大數據分析違規高風險農民及高風險品項，也透過農藥購買實名制建構數揈情資管理體系。

陳駿季也說，農委會也推動植物醫師制度、作物有害生物綜合管理（IPM）及鼓勵使用低風險資材，減少化學農藥使用。

陳駿季坦言，如今年台灣高溫持續，除了直接影響作物外，也使病蟲害容易發生，農民可能因此噴灑更多農藥，因此透過如IPM大區域的監測，提早預防，也能減少損失更能使農藥用量下降。

氣候變遷極端氣候高溫及乾旱不只直接影響作物，也會發生病蟲害，如何讓生物農藥免登資材取代化學農藥並導入低風險農藥，透過友善資材導入、監測採收前阻攔於產地確保消費地安全。