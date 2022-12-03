梁舒涵出道時，以《女兵日記》中「素娥」一角而爆紅，也奪下金鐘獎，實力備受肯定。自從她卸下「素娥」一角後，努力瘦身約10公斤左右。不但恢復原本的體重，身體曲線也變得更為明顯。2日她跟上潮流，於社群平台上曬出AI繪圖的照片，沒想到一張比一張更為火辣，讓網友看了直呼：「乳溝變大都快爆出。」

近期社群平台上，將人物變成卡通版的AI繪圖開始盛行，精細的繪圖手法加上不知為何會出現的逗趣人物變化。吸引網友們紛紛改造自己的照片，一時引爆網路。梁舒涵也跟上這波潮流，在昨(2)日於臉書上曬出多張AI繪圖照片。

貼文中，梁舒涵原圖穿上低胸服裝，微露事業線，面帶微笑地看著手機。並附上多張AI繪圖照。只見照片中，AI相當自動地幫她加大上圍讓梁舒涵變成爆乳漫畫美少女，不只上圍從服飾中炸出，還因為衣服的改變而越露越明顯。讓她無奈表示：「但是，我的怎麼…有點。」看起來對濾鏡頗有微詞。

貼文PO出後，有網友笑說：「怎感覺這個AI只放大特定部位啊」、「這個顏值跟身材，非常可以」、「這個AI厲害啦，知道你深藏不露的地方。」也有網友指出AI繪圖太過誇張，還是原本的模樣看起來比較清純，留言表示：「本人漂亮啊，這個AI不行喔」、「還是本人比較可愛。」