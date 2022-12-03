台中市政府文化局3日舉行「2022書寫台中城」報導文學徵文頒獎典禮，現場頒獎表揚5篇優選作品得獎者。文化局指出，其徵文得獎作品電子書將公告於文化局官網，開放民眾閱覽，2023年持續舉行徵文活動，邀民一起探索在地的人、事、物，加入書寫台中的行列。

頒獎典禮現場，民眾踴躍提問、互動熱烈，習作獎得主也分享走讀台中的心得，文化局長陳佳君說，今年首辦「書寫台中城」系列活動，除鼓勵民眾對於在地歷史文化、生活環境和社會議題的關懷，也盼帶動市民參與地方書寫的風氣，為地方帶來改變。

黃豐隆作品〈中科山村蔗糖紀事〉透過紮實閱讀與整理相關資料，表現長期投注心力的文史工作者功底，評審委員認為「具備報導文學的文獻、口訪、現場觀察等充分元素」。〈尋訪台中眷村味〉作者李展平多次親訪現場，與人物深入對話的真實生動，傳達出追索保留眷村的情感。

詹秀珠作品〈三哥的三個爸爸〉對其生長的舊建國市場有濃厚的情感，結合城市變遷與三哥個人生命歷程，評審委員劉克襄讚許「故事曲折，文筆佳，具人性光輝。」北區太平國小校長余益興以〈明天 想要有個家－墜落太平的自強新村〉獲獎，描寫災後原住民聚落重建的過程，展現出族群關懷。

文化局指出，本屆活動邀請報導文學、非虛構寫作和出版領域的專家，為30位學員進行6場寫作工作坊，以台中為寫作題材，經過2個月開放徵件，計25件作品投稿，最後由3位評審委員選出5篇優選作品，獲頒獎金1萬5千元及獎狀。

評審委員向陽表示，「即使時代更迭，多年後我們仍然可以透過報導文學回溯一座城市的風貌以及時代的人文精神」，向陽以日治時期的作家楊逵為例，肯定報導文學的重要性以及其帶來的歷史意義，並指出報導文學前置作業繁複，還需同時兼顧報導與文學，感性與理性並重，考驗作者思考。

文化局指出，得獎者徐立庭為高中教師，為寫作工作坊學員，獲獎作品〈存在陰影中的靈魂〉談大肚山火葬場與殯葬文化，直面報導文學類少見的生死議題。評審委員利格拉樂·阿𡠄稱讚，在歷史、人物與現場處理到位，展現的社會關懷，在報導文學中很重要。

評審委員向陽除肯定這項活動的舉辦，也期許未來能提高獎項的能見度，鼓勵更多人參與。評審委員利格拉樂·阿𡠄則期待，有更多作者投入原住民視角的報導文學創作，充實台中地方書寫多元性。