針對「班班吃石斑」政策跳票，農委會主委陳吉仲日前表示，6億預算可以改為「班班好食材」，今(5)日再表示，6億要改為使用其他食材名稱是很容易的。漁業署表示，是否改為其他食材之用還在研議當中，但根據現行合約還是只能買石斑。

「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」(班班吃石斑)政策由農委會與教育部共同提出，行政院編列6億經費來執行，但因為是專案計畫，該計畫是否能做其他食材所用，引來質疑。

漁業署長張致盛說明，因為是共同公共契約的緣故，這項專案計畫是由地方提出計畫的額度，之後由中央開分配地方統籌分配款，相關程序完成後國庫將直接撥款到地方；地方政府納入預算後即可購買所需食材，這6億是額外的統籌分配款。

針對計劃名稱不改，是否能買其他食材？張致盛強調，要把「班班吃石斑」變為「班班好食材」，整體還在研議，因為和原本計畫名稱不同，這必須要跨部會並和地方討論，目前相關討論已經在進行中，都確定了才會對外正式說明，但現階段還是要根據合約內容來執行，也就是只能採購石斑魚。