楊小黎（左）跟導演姜寧認識一段時間，但這次才是首次合作。（禾力文創提供）

金鐘演員楊小黎在新銳導演姜寧執導的黑幫電影《山中森林》中，客串演出手機行店員，跟甫出獄的男主角、金馬影帝李康生有對手戲，雖然僅是1天客串演出，卻對楊小黎意義重大，因為她從小就住在林森北路，有感繼夯劇《華燈初上》後，又有劇組拍攝自己生長的地方，無論舊時條通、現今酒店林立的林森北一帶，都頗有故事性。

楊小黎開玩笑自封是「林森北路宋慧喬」、「林森北活化石」，在地住久了認識不少人，像這次演出林森北路上的手機行店員，那家店她也熟識，常去維修手機，拍起來感覺特別熟悉。更讓她難忘的，是她拍完客串1天的戲，隔天就遇上疫情3級警戒。

楊小黎回憶說：「我前1天還在小琉球錄節目《在台灣的故事》，隔天就趕回台北拍，我們沒有講片酬，但導演也很有義氣，可能我們都是在林森北長大的人吧，都挺講義氣。」也慶幸還好有來拍，拍完之後疫情拉緊報，大家只得關在家，幸好留下拍攝時的美好回憶。

楊小黎跟姜寧是在第58屆亞太影展相識，之後楊小黎發片，姜寧也有邀請她去自己的直播節目宣傳，這次再碰頭，除了是兩人第一次合作，也是她首次跟李康生拍戲，「跟康生哥合作很開心，他的節奏很特別，那場戲沒有劇本，完全沒有說要講什麼，就非常即興的發揮，他氣場很強大，有人看他會覺得很兇，但我看到他，有種黑色幽默的感覺。」

這次楊小黎也有跟邱勝翊（王子）同框，可惜沒有對到戲，但兩人本來就認識，楊小黎說：「他本人跟角色酷酷的不太一樣，其實是很照顧人的男生。」不過她全劇組最熟的演員是徐愷，兩人曾在2020年合拍電影《媽！我阿榮啦》。