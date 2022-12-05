56歲資深港星劉嘉玲擁有美豔外型和優雅從容的氣質，出道多年的她拍過不少經典作品，實力受到許多獎項肯定，是香港影壇女神級的人物。日前她出席時尚盛宴，穿著一襲黑色細肩帶禮服外搭黑色薄紗披肩，走起路來宛如女王般的氣勢，瞬間成為全場的焦點。

劉嘉玲日前出席香港時尚界盛事「K11 Night」時，披著綴滿亮片裝飾的披風，裡面則穿黑色細肩帶洋裝，完美呈現傲人曲線，而薄紗內的開高衩設計使她美腿若隱若現，搭配霸氣妝感、並戴精緻耳環，且將頭髮紮起的造型，使她無論做出走動、舉杯等動作，都散發出十足的女神氣場，尤其揮舞披風時最顯得有氣勢。

劉嘉玲曬出跟上山西鈉女兒Hilary的合照，外貌完全不輸給年輕人。(圖/劉嘉玲 IG)

其實，該時尚盛宴除了劉嘉玲以外，還吸引了香港大導杜琪峰、「百變天后」鄭秀文、澳門賭王何鴻燊小女兒何超欣、邱淑貞大女兒沈月等人均有出席，可謂是匯聚了諸多演藝圈的名流人物。然而，劉嘉玲不愧是演藝圈傳奇，無論膚況和美貌輾壓全場，吸引粉絲們紛紛誇獎劉嘉玲，留言寫下：「嘉玲姊女王風範」、「漂亮的變老」、「人間美女，抱抱」、「這件衣服好美」、「太驚艷了！」、「被迷倒了啦」。