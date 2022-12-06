高雄黃姓男子狂戀一名在宮廟上班的女子，4個月內頻繁打上百通電話，還跑到宮廟盯哨，女子不堪其擾，每天上下班通勤都得變換路線，還為此申請「跟騷保護令」，仍阻止不了黃男的行為，黃男甚至不甩保護令、跑到宮廟靠近飆罵她。警方依法逮捕黃男，移送地檢署後聲押獲准。高雄地檢署偵結，依《跟騷法》將黃男起訴。

黃男從今年6月起至10月止，狂打上百通電話騷擾女子，女子不接他電話，他就直接跑到宮廟盯哨，跟蹤女子上下班。女子為求安全，每天上下班都繃緊神經，還得不斷變化路線，避免遭黃男掌握住家地址。

黃男得知女子不斷閃躲他，竟然惱羞成怒，不但直接到宮廟堵人，還氣急敗壞的直接飆罵女子。女子不堪其擾，只好報警申請保護令。今年8月高雄地院裁定保護令，限制黃男需與女子保持200公尺距離，且不得用電話網路等相關設備騷擾女子。

黃男收到保護令，大發雷霆，今年9月時直接跑到宮廟對女子不斷飆罵，10月時還用公用電話狂撥女子手機上百通。今年10月3日，凌晨，黃男甚至在2個小時內狂撥近百通電話，讓正妹徹夜難睡，最後只能報警求助。

檢方偵查時黃男坦承跟監、盯哨及打電話騷擾女子，檢方綜合相關事證，偵結後依《跟騷法》將他起訴，高雄地院今裁定續押。