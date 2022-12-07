藝人柯宇綸在九合一選舉期間，到國民黨市議員徐巧芯臉書PO文，稱自己只是選民，「認真不想跟你（指徐巧芯）同一條船」，徐留言反諷柯「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸」，柯提告徐妨害名譽，台北地檢署認為柯確實曾因酒後偷安全帽，不慎造成附近汽機車燒毀，被判緩刑2年，徐並非憑空杜撰，7日不起訴徐。

徐巧芯今年10月14日在臉書PO文，指台北市長參選人陳時中在新聞節目訪問中，認證了是跟焦糖同一條船的人，引起網友討論，柯宇綸在下方留言「松信區選民在此，我認真不想跟你同一條船」。

之後，徐tag柯宇綸並回覆「我也不會想要跟偷竊安全帽外加縱火燒車的人同船欸，那剛剛好」，柯憤而提告徐涉嫌公然侮辱、加重誹謗等罪。

檢方調閱前案，發現柯2011年10月9日晚間，騎車去北市和平東路某小吃店飲酒後，隔天凌晨離開時，發現自己機車上的安全帽不見了，為免被抓到違規，到暗巷想偷走別人安全帽，但帽子掛環繫勾在坐墊置物箱內，柯用打火機燒斷帽帶後拿走安全帽。

結果柯引燃火苗，延燒附近汽機車燒毀，警方調閱監視器找到柯，柯坦承犯行，台北地院2013年依竊盜罪及公共危險罪共判柯應執行拘役50天、可易科罰金，並緩刑2年。

因此檢方認為，一般人較不會分辨縱火與失火罪責的不同，且柯宇綸身為公眾人物，言行可受公評，認為徐巧芯發言非憑空杜撰，罪嫌不足，今將徐不起訴。

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