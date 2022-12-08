衛福部食藥署日前舉行「111年度 推動化粧品GMP業者表揚典禮」，昕曜媄生醫繼今年5月通過化粧品GMP製造場所標準之後，今再獲衛福部肯定，由署長吳秀梅親自頒獎表揚。

化粧品衛生安全管理法自民國108年7月1日即開始實施相關政策，重點加強化粧品之衛生安全管理。

食藥署長吳秀梅說明，食藥署為協助化粧品製造業者落實GMP要求，積極規劃辦理化粧品GMP法規說明會、技術研討會及教育訓練課程等，更邀請GMP專家赴廠實際輔導與訪視，協助各業者逐步完善GMP管理作業。111年度含昕曜媄生醫在內共有26家企業，於推動期間，積極協助化粧品GMP相關政策，藉此大會茲以榮譽表揚。

本次表揚大會化妝品GMP規劃與執行經驗分享環節中，昕曜媄生醫總經理陳睿紳表示，為使消費者享受安全、高效與創新的產品品質，昕曜媄嚴格遵守化粧品GMP規範，並致力強化專業的技術與產品品質管控實力。

陳睿紳表示，昕曜媄生醫從去年正式投入生產運作，短短一年多已具備強大的生產、研發與創新實力，亦獲得全台眾多品牌企業的信賴，未來也將以謙遜之姿不斷自我提升，持續以高品質發展作為核心，繼續努力。

為確保民眾於選購化粧品時更有保障，化粧品GMP驗證制度嚴格要求製造廠商控管化粧品製造時之衛生、安全與品質等各項條件，全力推動化粧品管理制度接軌國際，大幅提升國內化粧品製造產業的國際競爭力。

食藥署長吳秀梅特別嘉許並肯定昕曜媄生醫實施GMP主動提升產品品質，並期許昕曜媄成為引領化粧品產業的重要指標性企業。