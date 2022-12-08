大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出臺後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措。對於以後檢出混管陽性的樓棟是否不再封控？中國疾控中心傳防處研究員王麗萍回應，如果檢出混管陽性，上門覆核確認陽性對象時，會及時落實管控措施，根據現場流調和風險研判結果，及時管控密接，畫定風險區，做好相關的疫情處置工作。跟混檢人員同樓棟、同單元的人員不需要臨時封控。

中央廣播電視總台提問，最新優化措施要求科學精準畫分風險區域，不得採取各種形式的臨時封控，是否意味著以後檢出混管陽性的單元和樓棟也不再需要封控了？

王麗萍表示，當發現混管陽性以後，相關部門會盡快通知到混檢人員，讓他落實就地隔離措施，同時也會盡快安排人員上門採樣覆核。跟混檢人員同樓棟、同單元的人員不需要臨時封控。

當覆核結果都是陰性以後，混檢人員馬上解除隔離措施，如果上門覆核出現陽性，這個時候要及時落實管控措施，根據現場流調和風險研判結果，及時管控密接，畫定風險區，做好相關的疫情處置工作。