近來氣溫下降，許多民眾積極進補，中醫師余雅雯表示，冬令進補其實主要是補腎臟，但因目前飲食營養充足，不須刻意進補，反而須注意2種生活習慣是非常傷腎，包括吃消夜後就去睡覺、常大汗淋漓，會加重腎的負擔，進而傷腎。當下人體還無感覺，但隔天春天就容易上火，例如高血壓、嚴重皮膚病、胃病發作等。

中醫師余雅雯在其臉書專頁上表示，由於飲食充足，現代人不需再進補，反而應謹記「減法飲食就是補」的原則，其中有2種習慣非常傷腎，一為吃宵夜，吃完東西沒有消化就睡覺。她說明，吃完東西後馬上去睡覺，會讓食物悶在胃中太久，長期下來會導致消化功能下降、引發胃食道逆流，且宵夜選擇通常是快速、美味的食品，口味偏重，會加重身體的負擔，進而影響到腎。

第二為運動量巨大、經常一身大汗淋灕、常去桑拿，渾身是汗與過度的取暖穿得太厚，導致身上經常是熱的有一層細汗，這會耗傷陰液讓身體更虛弱。

她提醒，可能腎還不會立即反映不適症狀，但一些徵兆就會出現在第2年的春天，例如顯得容易上火，例如牙齒痛、牙齦出血、耳鳴頭痛、眼睛充血、高血壓難控制，甚至嚴重的皮膚病、胃病發作、口乾口苦，心情煩躁等。