一名女網友表示，先生在科技業上班，年薪達300萬元，日前婆家人健康出狀況，導致醫院家裡兩邊跑，讓先生有了想留職停薪2年或辭職考醫學系的念頭，但她不贊成先生放棄現在的工作，將其PO上網問網友意見，當中有當醫師7年的網友說，「建議妳帶老公去照腦部核磁共振，看看腦裡面是不是有長怪東西，怎麽頭殼壞成這樣」。

原PO昨（10）日於論壇《Dcard》指出，她今年28歲，年薪200萬元，先生30歲，在科技業上班，年薪也有300萬元，每個月要付兩間房子的房貸8萬元，先生負擔6成，她4成。她表示，日前婆家人健康亮紅燈，經常出入醫院，讓先生有了想留職停薪或辭職考醫學系的念頭，還說給自己2年的期限，若沒考上就會返回職場。

原PO表示，她不希望先生去考醫學系，因為這樣她得扛起經濟重擔，再加上她覺得先生考上醫師，畢業後得先經歷實習醫師、住院醫師，等爬到主治醫師可能已10年過去。若沒有考上再回職場，長達2年沒有工作，一切都要重頭開始。原PO說，她和先生的感情很好，擔心他準備考試兩人相處時間會變少，再加上她有懷孕打算，她問，「如果你們遇到這種情況會怎麼做呢？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「科技業不是想回去就能回去的，他是不是誤會了什麼？ 我覺得為了現實考量，真的別鬧了」、「真的別放棄現在年薪300萬的工作，不值得」、「感覺他完全是一時興起，否則為什麼他從出生到現在30年從來沒有想要當醫生？」

留言中也有醫師網友勸阻表示，「身為已經當醫師7年的我，會建議妳帶老公去照腦部核磁共振，看看腦裡面是不是有長怪東西，怎麽頭殼壞成這樣」、「我累得跟條狗一樣，這輩子還沒有領超過300萬過，再讓我重選一次我一定不會填醫學系，妳老公真的想不開」、「身為一個現職心臟外科的醫師，真心建議不要，薪水從現在辭職開始到他真正成為一個醫師中間算最快7年再加住院醫師3至5年，整整10年歲月浪費掉，且少了3000萬以上的收入完全不值得」。