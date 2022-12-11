終於女友為什麼會生氣了！有外送員要幫忙客戶外送「道歉花束」，他聽到對方需要幫忙，還答應對方會幫忙小心載運，也先預祝對方「道歉成功」，沒想到他一拿到要送的花束瞬間傻眼並說到「兄弟，我只能幫你到這了」；網友一見原PO上傳的圖也傻眼表示「這是一花籃不是一束花」、「這種花在廟宇旁的花店很常見」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他日前幫忙外送「花束」，由於他擔心花束太大無法載運，還事先和對方確認，對方則向他表示「小束的，放腳踏墊，外命用塑膠袋裝，應該可以」，他聽完後便放心了，經詢問後也得知這是對方要給女友的「道歉花束」。

外送員幫忙外送「道歉花束」沒想到是向日葵花籃，網友也傻眼「終於知道他女友為什麼會生氣了」。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

於是，他也答應對方會小心翼翼載運花束，也預祝對方「道歉成功」，沒想到他一拿到花束後傻眼，在貼文寫下「兄弟，我只能幫你到這了」；從原PO上傳的照片可見，花束外是用透明塑膠袋包裝，且有個提籃把手，而花束的內明顯可見有2朵向日葵。

不過網友一見相當傻眼，紛紛留言表示「等等，那是菊花嗎」、「這種花在廟宇旁的花店很常見」、「這是道歉用的花嗎」、「老實說，這花是不是送給前女友的」、「這花看起來像拜拜用的」、「這是一花籃不是一束花」、「菊花？送菊花道歉」、「道歉的花一定要選玫瑰啊」、「我現在知道他女友為什麼會生氣了」。