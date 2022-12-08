對於代表國民黨參與立委補選的王鴻薇被65歲男子電話恐嚇，還揚言要開槍。民進黨前立委謝欣霓說這是藍營的自導自演，還指藍營有立委是黑勢力。在高雄市長選舉失利的柯志恩8日說，這是汙衊。

柯志恩8日下午到岡山區勵志新城謝票，對於謝欣霓批評王鴻薇，柯志恩表示，謝欣霓應該清楚此事件，這是汙衊，謝欣霓還稱王鴻微是自導自演。柯志恩呼籲謝前立委應對此出來道歉，如今事情已經很清楚了。

柯志恩在謝票致詞時感謝民眾的支持，讓她度過一場不對等的選戰。她也允諾未來會常住高雄。柯還透露，日前她上台北，黨中央說，柯在六都選戰中的ＣＰ值最高，她不知道這是鼓勵或其他意思。

她的解讀是花最少的錢，達到最大的結果。但柯志恩也想問：為何高雄在這次選戰是資源最少的？在中央不看好的情況下，靠著大家的幫忙包含立法院前院長王金平、陸淑美議員、小編與民眾，她以4個月的時間拿下4成選票，她也沒有太多後援會．柯志恩感謝民眾的幫忙與力挺，她請民眾在未來的總統大選繼續支持國民黨。