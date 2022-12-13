台中市一名國小四年級特教資源班的男學生，昨天在教室內疑被老師當著全班同學面前抓衣領人騰空撞櫃子，再將他壓在桌上，昨天男童父親獲知後帶兒子到醫院診斷驗傷並報警，還請老師別再對孩子動手。教育局今天強調，立即啟動調查，倘確有不當管教或違法處罰學生行為，將依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。

該名四年級特教資源班學生的家長，在臉書PO文控訴孩子長期遭到老師的霸凌，12日還當著全班同學面前動手，造成頸部、前胸壁及左上背挫瘀傷，家長持醫院診斷證明到派出所報案。

台中一名國小教師遭質疑不當體罰學生，家長獲知後帶孩子驗傷提告。（圖／翻攝臉書「我愛大甲2」）

學生家長在臉書PO文說，「如果我的隱忍是讓您成為霸凌我兒子的資本，我想您應該錯了。如果我的隱忍，是您認為可以一次又一次的對我的小孩動手。今天更誇張的是當著全班同學的面前動手，而且已經把他打受傷了。如果今天是換成您的小孩或家人被如此對待，您情何以堪？」

學生家長指出，在他小孩升三年級的時候，就已經跟老師提過，他是一個ADHD的小孩，這中間也一直有聽老師建議帶去給醫生看，也聽從老師指示吃藥控制，學校輔導課程也一併的在進行中，這兩年他的確也成長很多，相信輔導老師都很清楚，也都有很正向的在鼓勵他。

學生家長說，孩子今天安親班回來，家人得知他在學校的狀況，也先問清楚，他今天並沒有吵鬧，只是他今天沒有完成老師說的畫圖作業，他也跟老師說了，明天可以將作業交給老師。為什麼要抓著他的衣領整個人騰空去撞櫃子，撞完櫃子後又用強壯手肘把他幼小的身軀壓在桌子上呢？

學生家長表示，是不是該請老師跟我聯繫一下，讓家長知道孩子哪裡得罪老師？還是家長有得罪老師的地方，常常讓老師對我的孩子要特別照顧，這種特別的方式我已無法承受了。請老師別再對孩子動手，因為家長不想讓孩子童年充滿陰影。

學生家長不捨孩子遭老師不當管教及處罰，12日晚上9時許帶到醫院急診就醫，經醫師診斷為頸部、前胸壁挫傷及左上背部有挫瘀傷，並到轄區派出所報案。

教育局指出，該國小今天完成校安通報。教育局已責成該校確依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」立即啟動調查，查明真相，倘確有不當管教或違法處罰學生之行為者，依教師法等規定議處嚴辦，絕不寬貸。

教育局強調，已請學校介入輔導該生以穩定情緒，並再次重申教師應以正向管教進行班級經營，形塑友善校園環境；尤其面對特教生更應展現耐心並用孩子能理解的方式溝通，與其建立信賴之關係，以確保受教權益。