在公車上睡覺也要小心安全！一位女網友分享，最近她在搭公車時，因為很疲累，把手肘靠在窗沿鐵條、手托著頭睡覺。沒想到頭不小心掉下去時，額頭很大力的敲到鐵條，讓她當場大爆血，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天她從台北市松山高中站（松隆）搭車要回新莊，因為很累想睡覺，把手肘靠在鐵條、用手托著頭。沒想到睡到一半發生意外，原PO的頭脫離手部的支撐時，額頭大力敲擊鐵條。原本她還想繼續睡覺，結果扶了額頭才發現左眉受傷流血，幸好隔壁乘客給了衛生紙讓她加壓、擦拭血跡。

原PO坦言，其實在公車睡覺敲到頭是相當常見的狀況，自己以前也有經驗，但都只是瘀青而已；事後她到皮膚科掛號，醫師說傷口雖然長但並不深，因此她在媽媽、醫生勸說下決定不縫合；原PO感嘆，「從沒想過公車內部這麼危險，瘀青摔倒都遇過，爆血是第一次」，最後她也懷疑公車窗沿鐵條的設計是否不良。

對此，許多人紛紛回應，「這樣會受傷？」、「哇塞，也撞太大力了吧」、「這個有蝦到…也太嚴重，保重」、「看來你真的很累」、「好恐怖，你一定撞超大力，拍拍你」、「看起來蠻像割到的傷口」；另外也有網友認為，其實窗邊鐵條設計並無不良，乘客本來就應該只靠椅背上，「為什麼不直接靠著椅背睡？」、「到底關公車設計什麼事，別人都不會撞破頭欸」。