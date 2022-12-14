高雄駁二當代館推出「您好，歡迎光臨Hotel YOLO」當代藝術展，9位國內外藝術家打造跨越時空及沉浸體感的摩登旅店。該展特以「You Only Live Once」（你只能活一次）為題，募集民眾的「遺言」，帶領大家反思生命的議題。

設計師周裕穎「將你制服…」系列，結合時尚元素，改造日本暴走族、郵差、學生等各種制服，提醒大家只能活一次別忘了做自己。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

展場規劃成旅店形式，分為「迎賓大廳、小酒館及客房」三大展區。 踏入迎賓大廳，映入眼簾的是藝術家吳修銘的作品「在此相遇」，鏡頭偵測觀者站立的位置、距離、移動速度等，在大螢幕上顯現出人像，同時透過AI運算即興生成音樂。一旁伸展台展出2022年國慶禮賓服設計師周裕穎「將你制服…」系列，結合時尚元素，改造日本暴走族、郵差、學生等各種制服，提醒大家只能活一次別忘了做自己。

進到小酒館展區，吧檯牆面陳列「走路草農藝團」團員劉媽媽生產的季節醃漬物－醬筍、脆筍及Q梅，並與旅法6年、待過米其林三星餐廳的主廚Jun合作，以台式醃漬物搭配虱目魚開發法式創意料理。座位區為插畫家Abei Liu與台南友愛街旅館合作的「Movie Coffee Scene」，以一幅幅大型針織掛毯作品將電影場景定格，營造悠閒的小酒館咖啡時光。一旁展示的結晶糖雕塑為台日藝術團隊Yuka Otani ＆ Hank Ou以「Sweet Vanitas」為題創作，向中世紀瘟疫流行期間盛行的靜物畫（Vanitas）致敬。

日本新創藝術團隊dividual inc. 以數位藝術作品「#10分鐘遺言」參展，募集民眾遺言展出。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

日本新創藝術團隊dividual inc.則以數位藝術作品「＃10分鐘遺言」參展，在開展前以「如果你的人生只剩10分鐘，你想對誰述說什麼？」募集民眾遺言，透過TypeTrace軟體記錄下撰寫遺言的過程並視覺化，淋漓盡致地展現輸入、修正、停頓等打字的姿態。接著可以敲敲門，進入一間間的「客房展區」，由藝術家鄭秀如、黃虹毓、黃華真以攝影、新詩、陶藝、繪畫等不同的媒材，探討後疫情時代的日常生活與改變。

文化局長王文翠表示，疫情讓人們的生活模式與心理狀態有了極大的轉變，人生就像一趟旅程，本展從YOLO精神出發，關注「人與人的相遇、時間與空間、科技、生活及生命」等議題。

「您好，歡迎光臨Hotel YOLO」即日起至2023年4月9日，於駁二大勇區C5倉庫展出。17日下午3點展場將舉辦「時間漬味」劉媽媽X Jun料理體驗座談，可淺嚐台法混搭風味料理，相關展出及活動資訊請上駁二官網查詢。