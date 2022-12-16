新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費，檢調15日檢調兵分8路，搜索高虹安立委辦公室，並帶走高虹安辦公室主任陳奐宇。媒體人吳子嘉認為，太離譜了。台北市議員徐巧芯則表示，「真的嚇死我了」，陳奐宇是她認識10幾年的朋友，她看到他戴個帽子、戴著口罩，然後就被帶走了。

吳子嘉15日在《關鍵時刻》節目中認為，北檢跟北機組敢大規模這樣做，主要是作秀，故意放媒體去拍，就是要讓高虹安難看，然後弄得你灰頭土臉。這個太離譜了！出這一招的結果，分明要斷送民進黨2024年執政的命運，惡形惡狀、簡單粗暴、難看得要命、貽笑國際。

吳子嘉覺得，他經常講民進黨的黑金化、民進黨的腐敗，讓民進黨丟掉這一次九合一大選，2024是不是能夠繼續再發酵，要看民進黨。高虹安這件事情從頭到尾，包括民進黨內有志之士、常委級以上的派系領袖，都認為搞得太離譜了、太誇張了。

徐巧芯則表示，「真的嚇死我了」。她認識10幾年的朋友，在高虹安辦公室裡面做主任，當她看到他戴個帽子、戴著口罩，然後就被帶走了，跟現行犯已經沒什麼兩樣了。