準新竹市長高虹安擔任立委期間涉嫌詐領助理費，檢調今天(15日)上午前往高虹安國會辦公室搜索。媒體人朱凱翔認為，基本上，前立委吳成典涉助理費案的無罪判例擺在那，司法上很難硬判高虹安有罪；萬一聲押了高虹安，分分鐘鐘恐會讓民進黨流血，他要看到血流成河。

朱凱翔今(15日)在臉書粉專「不演了新聞台」發文認為，高虹安的膽小鬼遊戲，當選新竹市長，直擊民進黨軟肋，在她上任前拉高司法偵辦的態勢，創造政治上的空間。妳動我的大秘寶，我就辦到妳雞犬不寧，妳放手，那助理費也可以四四六六就算了。

朱凱翔認為，基本上，前立委吳成典涉助理費案的無罪判例擺在那，司法上很難硬判高虹安有罪，在政治上，過去蘇治芬曾在雲林縣長任內被聲押，她放棄交保自願被押，馬上造成馬政府莫大壓力。因此，他強烈建議高虹安照辦，要押便來，怕你不敢，分分鐘鐘都讓民進黨流血。來吧！我要看到血流成河。

網友回應表示，「一屍五命後，我也想看到血流成河」、「我想要看到新竹市的大寶藏」。