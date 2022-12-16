立委鄭運鵬昨斷言，新竹市長當選人、立委高虹安被搜索，基本上檢調單位都是罪證確鑿；對此，鄭運鵬說，司法偵辦到國會到議會裡面去都是茲事體大，檢調到立法院，即使不是針對委員本人，而是針對辦公室的同仁，那也有一定相當的事證，民主國家還是尊重國會政治發言，相信檢調有一定足夠的事證。

立委鄭運鵬昨斷言，新竹市長當選人、立委高虹安被搜索，基本上檢調單位都是罪證確鑿。（本報資料照片）

而在就職典禮前10天大動作搜索高辦和約談，被外界認為是秋後算帳，甚至有名嘴指出民進黨劇本早就寫好，對此，鄭運鵬說，在選前提出最多證據的是國民黨不是民進黨，所以我在看這樣案件不是賄選買票，檢調調查在選前是爆料，選後檢調才進入立法院蒐證，有些人會認為太晚，但以不影響選舉結果的角度來看，檢調這樣的過程跟選後才處理蒐證，還算是可以。

鄭運鵬表示，因為這不是選舉買票，在選前會影響選舉結果，選後還是必須得辦，相關截圖事政算是蠻具體的，檢調不辦才是失職，選後辦怎麼會說是秋後算帳，真的很奇怪，如果真的要做政治偵辦，對國會議員對選舉都會有很大影響，檢調是獨立辦案，選前辦反而爭議大，選後辦又說有腳本，那不辦嗎？

被問到民眾黨團是否應該盡快處理，鄭運鵬說，她認為這是高委員辦公室的個別行為，未必牽涉到民眾黨，民眾黨自己要去釐清，每個政黨都有內規，但是不能因為政黨內規影響到公費使用，這是一定的原則。