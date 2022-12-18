副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。近日一份最新的網路民調則指出，對於2024總統大選，有78％的民眾認為「只要有朱立倫，代表國民黨也背離民意，無法打敗民進黨」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》16日起進行網路民調，針對2024總統選戰即將開打，國民黨哪個組合足以打敗民進黨，截至17日晚間23時，已有約7萬人參與投票，結果顯示，有9％的民眾認為「朱立倫＋韓國瑜」可贏過民進黨、有3％的民眾認為「朱立倫＋柯文哲」可贏過民進黨、有5％的民眾認為「朱立倫＋親藍無黨籍人士」可贏過民進黨、有6％的民眾認為「朱立倫＋侯友宜」可贏過民進黨，但有78％的民眾認為「只要有朱，代表國民黨也背離民意，無法打敗民進黨」。

而參與該份投票的網友們紛紛表示「這次打贏選戰並不是因為朱立倫，而是許多的助選強棒！」、「朱立倫好好推一個優秀的候選人，並全力支持，就能贏得大家的尊敬」、「朱要有自知之明！做好輔助的事就好」、「請朱別再出來亂了，他已經用完他的參選扣達，不要阻擋下架民進黨」、「希望朱有這個度量只做個造王者，他的歷史定位會比任何人強，同樣的錯誤別犯第二次，要先贏再說，輸了什麼都不用說了」。