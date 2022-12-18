【愛傳媒簡秀枝專欄】「如果這個空間，讓您來創作，您會怎樣呈現！？」榮獲2022年首屆「中信當代繪畫獎」首獎的藝術新秀蔡宜儒，為典藏駁二餐廳空間，創作了一幅400號大畫，讓人喜出望外，感動不已。

感動的不只是他的作品，還有不屈不撓的打拼精神，他接到委託訊息，親自南下高雄，作勘查與丈量現場，效率一流。作品題目叫《生命交響曲-公子吟》，濃厚的蔡宜儒風格，令人眼腈為之發亮。

根據蔡宜儒對作品內涵的解釋，他是從記憶出發，回溯的視點，取材選角，都是他個人回憶中的動漫英雄人物，然後再與東方古代文人雅士作了連結，同時藉由角色重塑與時空錯位的手法，演化成新畫面，同時，次文化元素也交融在傳統書畫中的筆墨氛圍裡，意圖讓畫面上的對立特質，交互碰撞出新視域，懷舊筆調中，存封起往日情懷與人文質地。

蔡宜儒強調，他在創作該作品時，童趣幽默地觀照多樣的生命情境，借用清風拂扇，以及吹笛的公子形象，吟詠生命之歌，並把生命旅途中，關於愛與衝突、戰事與和平等對立情節，藉由戲劇性的造型傳達與符號暗示，成就了他在這40年來的所思、所想與所感。

今年40歲蔡宜儒，從早期黑白水墨，到中後期的作品，如《搖滾童話》、《叢林派對》等，夾雜動物的赤子之心、高彩度的濃烈情緒，繪畫脈絡清晰，擅長把殘酷的現實，轉化為畫布上的童趣想像，作品張力十足，帶著戲劇效果的敍事性，相當耐人尋味。蔡宜儒也曾跨界電影製作，他曾在電影《惡之畫》化身為隨機殺人犯背後的藝術槍手，隨機殺人的邪惡性，與藝術真善美，恰是兩個極端，藉由死囚的畫作，帶出藝術作品與創作者人格之間的道德爭辯，還有藝術純粹性的嚴肅探討，最後大家不禁要問，人性中是否隱藏著「不同程度之惡」的表現！？

1980年出生的蔡宜儒，是台北人，早年住在台北後火車站的巷弄中，有許多違建鐵皮屋，他的創作發想正是從底層百姓生活的點滴開始，困頓窮酸中，醖釀了他的天馬行空。

英雄不怕出身低，這是台灣當代新銳藝術家的可貴特質，他們帶著土地賦予他們的草莽養分，編織出奇發異想，回到工作室孜矻思索轉譯。

這樣的藝術萃煉與呈現，希望為邁向第九年的典藏高雄新據點，帶來新活力，因為蔡宜儒《生命交響曲-公子吟》的進駐，更能展現蓬蓽生輝的台灣當代藝術張力。

與傑出台灣當代藝術家相約同行，我們與有榮焉！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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