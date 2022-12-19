屏東從傳統農業大縣形象，蛻變為綠能、低碳與美學的永續城市，縣府將這心路歷程集結成冊，出版《屏東只做證明題》。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府近年來積極發展綠電，今年更宣布全縣再生能源併網容量達成1GW，成為全台第一個民生全綠電縣市；這8年來，從傳統農業大縣形象，蛻變為綠能、低碳與美學的永續城市，屏東縣政府將轉型與永續發展心路歷程與經驗集結成冊，出版《屏東只做證明題》新書。

屏縣府環保局長顏幸苑表示，屏東縣不如其他縣市，擁有大面積閒置公有土地與饋線條件，因此在有限行政資源下，縣府發揮垂直整合及橫向溝通效能，將困境化為轉機，以首創「零預算」模式，建立政策誘因、明確廠商義務、保障地主權益及強化民眾信賴四管齊下。

以能源轉型活絡傳統農村產業，解決農村高齡化問題、減緩地層下陷速度、涵養水資源及保護國土。

此外，縣府整合相關局處，打破傳統公務體系操作模式，由下而上共同推動「複合式再生能源」，在不影響原有設施功能下，結合再生能源活化閒置空間或場域，發展出全國首座水面型大武丁滯洪池光電、綠能堤防、遷葬公墓轉型綠能運動公園等案例，跳脫過往思考框架，證明綠能多元發展的可能性。

屏東因受限地理位置及產業轉型等困境，在環境永續發展路上充滿各種挑戰，縣府秉持凡事以「人」為本作風，例如讓屏東不缺水的「大潮州人工湖」、民生綠電RE100，還有因應屏東縣逐漸邁向超高齡化的社會，打造一系列「全人照護」施政措施。

這本書詳細記錄屏東面對挑戰，如何做到讓人民安居樂業、外縣市驚豔、讓世界看到屏東，顏幸苑表示，這一路沒有Magic，每一步都是Basic。