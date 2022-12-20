王樂妍寒流大雨中穿雨衣拍戲超狼狽。（摘自王樂妍臉書）

王樂妍、張雁名寒流大雨中穿雨衣拍戲。（台視提供）

王樂妍寒流大雨中穿雨衣拍戲超狼狽。（摘自王樂妍臉書）

張雁名在台視《美麗人生 壯志高飛》飾演的「李德盛」最近失憶，眾人為了讓他恢復記憶絞盡腦汁，王樂妍於是安排張雁名的老本行修船，希望藉此喚醒記憶。劇組日前在漁港拍攝，剛好遇上低溫寒流，加上大雨，體感溫度只有14度。由於現場雨勢過大，所有演員臨時改為穿雨衣上陣，不僅髮型被遮蓋住，妝也花了，王樂妍雨衣包到只剩臉露出來，劇本也因為雨太大整本濕掉，她嬌嗔表示：「今天太冷了吧！而且包成這樣，到底為什麼我要這麼早來梳化啦！」

之前王樂妍和張雁名，也曾在港邊拍攝驚心動魄的火燒船戲碼，這次再度回到港邊，但卻遇到寒風大雨，兩場戲相比，張雁名表示因為本身怕冷，火燒船的火可以控制、還順便取暖，但雨真的沒辦法掌控。同時張雁名點出對他最重要的一點，他打趣表示：「火燒船拍起來可以帥，但穿雨衣要帥真的很難耶！」

王樂妍和張雁名劇中再度意外被鎖在船艙中，所幸這次何蓓蓓和洪浩竣及時趕到把人救出，飾演「黑面」的洪浩竣是蔡家長工，管理魚塭和船事業，他不好意思地說：「每次我出現都在遙遠的養殖場或魚塭。」由於冬天在海邊拍攝，刺骨寒風冷得大家都受不了，張雁名也故意笑說：「都是你啦，每次你在都沒好事。」

當天演員趁空檔都會回到車上取暖，何蓓蓓拍完要回車上時，發現王樂妍還似乎捨不得下車，開玩笑說：「等妳，妳一來我們就開始拍！」王樂妍突然被扣了大帽子，又好氣又好笑地表示：「吼！我怎麼會生妳這種女兒！」另類的母女鬥嘴，十分可愛。一行人在狹小的船艙內拍攝，要抵抗船身的搖晃和艙內的機油味，連攝影師都差點受不了。終於拍攝完成，王樂妍和張雁名開心擊掌：「終於又完成一次艱鉅的挑戰！」