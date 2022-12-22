「普拿疼」廠牌乙醯胺酚口服退燒藥近日出現遭大量收購狀況，導致藥局缺貨叫貨困難。疫情中心指揮官王必勝對此表示，同成分acetaminophen庫存5400萬顆，換算仍有約2.7個月健保用藥。但藥師林士峰質疑，根據《全民健保法》規定，acetaminophen不列入全民健康保險給付的範圍，公開談論違反全民健保法內容，真的好嗎？都開辦20幾年，如果要例外給付，為什麼不乾脆寫進去法條裡面，怎麼還停留在人治的階段呢？

「王必勝指揮官說，acetaminophen庫存5400萬顆，換算仍有約2.7個月健保用藥。」林士峰21日在臉書發文質疑：可是必勝老大，根據全民健保法規定，acetaminophen不列入全民健康保險給付的範圍。公開談論違反全民健保法內容，真的好嗎？

林士峰另發文做背景說明「依《健保法》第51條第4款規定，指示用藥不屬健保給付範圍，健保開辦初期，因考量醫師之醫療習慣及民眾之用藥需要，乃於藥價基準(現為藥物給付項目及支付標準)規定原前公、勞保核准使用之指示用藥繼續給付，但保險人應逐步檢討，並縮小該類品項之支付範圍。後續向健保署建議新收載的指示用藥，依規定亦無法納入保險收載。」

「然後現在健保開辦已經超過25年....」林士峰表示，全民健保法很清楚的寫到acetaminophen不屬於健保給付範圍。都開辦20幾年，歷經三次政黨輪替。怎麼還停留在「人治」的階段呢？如果要例外給付，為什麼不乾脆寫進去法條裡面，還停在反正政府說了算的情況。