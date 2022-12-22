每個人都希望愛情能長久，也盼最後能攜手走入婚姻殿堂，但當旁人都覺得該結婚了，有些人反而會猶豫不決，甚至卻步，《摘星工廠》運勢專欄指出，射手男、摩羯男、雙魚男儘管對婚姻生活很嚮往，但如果自覺沒準備好，沒把握過上安穩的生活，就寧可停留在原地。

▍射手男

射手男嚮往愛情，願意暫時拋開自由談戀愛，但結婚就不一樣了，要承擔更多的責任，受的束縛也更多，看重自由的射手男，在沒確定下一步之前，結婚的話題能躲就躲。

▍摩羯男

摩羯男比較堅持「先立業後成家」的原則，儘管對婚姻生活很嚮往，但如果沒把握可過上安穩的生活之前，他們會覺得不踏實，甚至「談婚色變」，摩羯男如果以還想再奮鬥當藉口，代表他們還沒把握婚後可以過得比現在好。

▍雙魚男

雙魚男對愛情有期待，但對婚姻並沒有太多嚮往，他們知道戀愛和結婚的區別，熱戀期怎麼樣都甜蜜，對方的缺點都不算什麼；但結婚後現實很骨感，生活顯現出殘酷的一面，骨子裡有點鴕鳥心態的雙魚男，一想到可能的發展，就會變得畏縮。