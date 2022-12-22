冬至喚地牛？ 台東規模5.2地震 最大震度4級 12:462022/12/22 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東規模5.2地震。（圖／氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今（22日）中午12時36分，台東縣近海發生規模5.2地震，地震深度7公里，各地最大震度為台東縣4級、屏東縣2級、高雄市2級、花蓮縣2級、雲林縣2級、南投縣2級、台南市1級、嘉義縣1級、彰化縣1級。 寒流連4天低溫探4度！下波冷空氣這天到 元旦假期慘了 冬至來臨 4星座越冷越旺 正是投資理財好時機 強烈冷氣團殺來變乾冷！全台連凍3天 耶誕夜極寒低溫曝 #冬至 #地震 #氣象局 #台東 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧廣仲一夜唱2場嗨翻 曝11年前阿根廷世足驚人巧合 20:532022/12/21 娛樂 紐西蘭克馬得群島外海遭規模6.0地震襲擊 03:492022/12/21 國際 快筆記！ 善用「這三樣」 藥師教你冬至健康吃湯圓 16:152022/12/21 生活 冬至煮湯圓她弄錯1步驟 驚成「焦土」暗黑料理 08:232022/12/22 生活 車市熱 12月接單超標5成 挑戰4.2萬輛、全年最優 04:102022/12/22 財經要聞 「大冠鷲太太」回家了 保育猛禽骨折住院3個多月 今順利野放 15:002022/12/21 寶島 冬至後運勢超旺4星座 射手投資有回報 財運暴漲 14:522022/12/20 運勢 超商雙雄決戰黑金 精品咖啡過招 04:102022/12/21 產業特刊 冬至到過年 財運超旺3生肖 屬虎有望致富 11:002022/12/22 運勢 元旦連假東部返鄉人潮多 台鐵第二波加班車增6列次 16:502022/12/21 生活 永生花圈、植物籃、造園 台東專科園藝成果吸睛 17:392022/12/21 寶島 冷氣團南下 台東農改場經濟作物防寒措施「做好做滿」 11:102022/12/22 寶島 冬至5禁忌一次看 專家曝6招開運法 這樣做接財氣 18:122022/12/21 運勢 今年美投資級公司債 史上最糟 04:102022/12/21 全球財經 北加州地震至少2人死亡 耶誕假期恐有餘震 09:482022/12/21 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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