地牛翻身！今（22日）中午12時36分，台東縣近海發生規模5.2地震，地震深度7公里，各地最大震度為台東縣4級、屏東縣2級、高雄市2級、花蓮縣2級、雲林縣2級、南投縣2級、台南市1級、嘉義縣1級、彰化縣1級。

寒流連4天低溫探4度！下波冷空氣這天到 元旦假期慘了
冬至來臨 4星座越冷越旺 正是投資理財好時機
強烈冷氣團殺來變乾冷！全台連凍3天 耶誕夜極寒低溫曝
#冬至 #地震 #氣象局 #台東 #規模