台南市議會國民黨團期望黃偉哲小內閣要重操守，莫讓市府蒙羞，黃偉哲也說明新任經發局長人選早已底定，今天已公布。(曹婷婷攝)。

台南市政府經發局長陳凱凌涉貪汙遭聲押，國民黨台南市議員謝龍介今天是任期內最後一次質詢市長黃偉哲，指下面官員「黑白舞」豈能不知情，「市長應該要有態度出來」，並針對光電案牽扯議長選舉傳得滿城風雨，指如果黃偉哲宣示不做，可自證清白，黃偉哲當場承諾，任內絕不審議台61線以西太陽光電案。

針對議員關切的陳凱凌涉弊案，黃偉哲也說，南市府在今年6月時，已主動移送台南地檢署偵辦，陳凱凌留任問題並不存在，因為新的小內閣經發局長人選早已底定，今天一早也已對外公布。

謝龍介今天於議會最後一次質詢黃偉哲，他說，一路走來也相信市長是清白的，但一而再、再而三提醒黃偉哲下面官員「黑白舞」，黃卻每次都稱不知情。他也要身為七股人的黃偉哲將心比心，北門區居民飽受「兩個太陽」之苦，希望光電設施退離庄頭100公尺，黃當初承諾傾聽民意，沒跟住戶溝通好不能施作，結果下面的人硬拗，「希望你去看一下，為什麼北門這次用選票提醒你。」

謝龍介說，議會決議台61線以西不能施作太陽能光電，是為了守護這片土地，他也要黃偉哲承諾台61線以西不得發展光電，他說，議長選舉傳得滿城風雨，如果黃偉哲今天做這個宣示，自證清白，對黃跟對台南市都是正面的。

針對陳凱凌遭檢方聲押，台南市議會國民黨團今天也說，感謝台南地檢署除惡務盡，讓光電黑金利益高於21.6億爐碴案弊案見到曙光，期望黃偉哲市長小內閣唯才適用更要重操守，莫讓市府蒙羞。

書記長蔡育輝指出，陳凱凌涉入太陽光電、靈骨塔、柳科汙水焚化爐及七股工業區開發等貪腐弊案，黨團和謝龍介不斷開記者會並在總質詢揭發弊案，陳凱凌操守失貞不宜績任政務官，市民期待的市府小內閣官員，不應該是酬庸、不專業、不專才、操守讓市府蒙羞的小內閣，請黃偉哲市長唯才適用。

王家貞說，檢方聲押證明黨團接獲的檢舉非空穴來風，黃偉哲應大刀闊斧、認真糾察此弊案，以免拖累台南政府對外的公信力，黨團也提醒新的小內閣官員，緊守對市長和選民的承諾，並請市長介入利益團體應該慎重再慎重。