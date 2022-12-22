行政院會22日拍板通過金馬地區在明年春節前後兩周重啟小三通，對象僅限金馬地區民眾、陸配，暫不開放台商中轉，總統府表示，後續仍將視疫情發展及整體情勢評估，循序漸進恢復小三通，期盼透過此次春節專案，作為疫後兩岸人民之間健康有序交流的起點。

行政院會22日拍板通過金門、馬祖地區春節交通專案，實施時間為明年春節前後兩周，對象僅限金馬地區民眾、陸配，暫不開放台商中轉，以搭直航班機為主，當前目前北京、浦東、成都、廈門，雙向每周有29班，浦東單向飛台約有16到24班。

總統府發言人張惇涵表示，行政院今天宣布的「金馬地區民眾春節交通專案」，是在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在中國生活、工作的金馬地區民眾和配偶能夠透過小三通往返過年，並滿足人道的需求。

他說，後續仍將視疫情發展及整體情勢評估，循序漸進恢復小三通，並期盼透過此次春節專案，作為疫後兩岸人民之間健康有序交流的起點。