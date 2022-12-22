台語資深歌手蔡小虎，昨（21）日深夜驚傳送醫，據悉當時蔡小虎致電經紀人表示身體不適頭暈想吐，而當經紀人請人前往關切時，在門口就聽到傳出的陣陣哀號聲，隨即將他緊急送醫治療，經檢查後發現小腸阻塞，目前正裝鼻胃管引流中。

60歲蔡小虎22日凌晨驚傳緊急住院，經紀人今表示，蔡小虎這幾年身體狀況良好，但今天凌晨突然頭痛、暈眩、想吐等，沒想當經紀人請他的姪子和鄰居過去查看蔡小虎的狀況後，蔡小虎當場不斷哀嚎還嘔吐，趕緊送醫，經過檢查，發現他小腸阻塞，現在裝鼻胃管引流中。

經紀人透露，蔡小虎可能是這幾天空腹時吃太多高纖維的柿餅，導致腹部舊疾復發，不過目前身體狀況恢復不錯，這2天住院是觀察期，醫生原本要插管治療，但他接下來還有一連串演出工作，請醫生先用引流的方式，若順利康復，就不用插管治療，請粉絲不用擔心。

今年60歲的蔡小虎，因曾與家人在市場賣過豬肉，而有「豬肉王子」的稱號，出道後發行許多經典的台語歌曲，包括《心所愛的人》、《愛人醉落去》、《愛你無罪》、《賭情搏愛》、《一生只有你》、《思相枝》等，更六度入圍金曲最佳台語男歌手獎。