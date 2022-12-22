擁有全台戶外最高溜滑梯的馬卡龍公園，自開放以來深受親子及地方的喜愛。（蔡耀頡提供／馮惠宜台中傳真）

太平馬卡龍公園遮蔭不足，建設局：立即改善

擁有全台戶外最高溜滑梯的馬卡龍公園，自開放以來深受親子及地方的喜愛，唯台中市議員蔡耀頡今（22日）到場會勘遊具區，他表示，家長向他反映遮蔭不足、遊樂設施裸露鐵條、鋼筋潛藏危機等問題待改善。台中市建設局表示，公園內也設有遮陽棚及種植喬木作為遮蔭，再評估增設遮蔭設施立即改善。

蔡耀頡說，馬卡龍特色公園占地3.15公頃，今年10月底開幕後，吸引大批民眾遊玩，但很多家長反映，公園遮蔭嚴重不足，白天帶孩子在大太陽底下玩十分鐘以上，就受不了了，而遊樂設施裸露鐵條、鋼筋，潛藏危機，安全堪虞。

他指出，此外，遊具區原設計動線與孩童遊玩有所出入，盼市府能設部分保護措施，另因周周高人流的使用，請市府加強巡視遊具安全，他希望透過良善溝通，讓馬卡龍公園優化成更好的市民樂園。

對此，建設局回應，馬卡龍公園符合台中市美樂地計畫精神，公園內也設有遮陽棚及種植喬木作為遮蔭，建設局將再評估增設遮蔭設施；另遊戲場入口動線已設有無障礙通道、階梯及攀爬設施等多元動線，仍有民眾踩踏邊坡草皮情形，後續將增設公告提醒民眾勿踩踏草皮，防不慎滑落。

建設局指出，假日人潮高峰時，建設局持續增派保全、巡查人員及同仁輪值維持秩序、疏導人流及隨時查報設施狀況，也呼籲學齡前小朋友使用遊戲設施時，請家長陪同引導正確使用。