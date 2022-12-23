國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇松山競選服務處今早成立，國民黨立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯都有出席，由於徐巧芯放話要選2024年立委，劍指費鴻泰，兩人互動備受關注，徐巧芯今上前握手時，費鴻泰的手疑似縮回去，給了軟釘子。

競選服務處成立活動結束後，在場國民黨人紛紛互相打招呼致意，不過徐巧芯和費鴻泰頻頻擦身而過，記者上前詢問，剛剛有跟費鴻泰打招呼嗎？徐巧芯回了句「還來不及，但是我現在可以去跟她打招呼，如果你們（媒體）想要的話」，隨後就往內走，喊著「委員好，我是要來和你打招呼的」，要和費鴻泰握手，不過疑似被給了軟釘子，讓徐巧芯笑說「他好像不想，但是沒關係」。

費鴻泰後續受訪時，被問到和徐巧芯會不會還是有點尷尬，費鴻泰轉移話題，表示今天我們只有一個主角就是王鴻薇，王鴻薇這個選戰不好打，民進黨已經傾全黨之力，所以每個人都要當王鴻薇的分身，讓王鴻薇能夠順利當選，到國會繼續監督民進黨。被追問握手問題時，費鴻泰趕忙解釋，我都有，每個人都有握手，包括現在到場很多地方人士，都要握個手。

媒體隨後詢問徐巧芯，跟費鴻泰同台時，兩人眼神好像都避開，徐巧芯連忙笑說「我沒有、我沒有、你誤會我了」，並強調她站得離費鴻泰比較遠，總不能一直盯著人家看，很奇怪，但她想和費鴻泰握手時，費的手有縮回來，「沒關係，我一點都不會尷尬」。

媒體追問，但費鴻泰心裡好像有點疙瘩，徐巧芯笑回「那不是我啊，所以你問我沒有用，我自己是不會為這種事情尷尬的啦，你們也知道我臉皮比較厚」。

徐巧芯透露，當然大家今天都是要幫王鴻薇加油，她明天還會有跟王鴻薇合體的行程，她先前和王鴻薇一起直播時就說過，只要王鴻薇要找她，就算是推掉節目也會出現，像明天她就推掉兩個通告，以輔選為重。

徐巧芯強調，她在地方上的努力和輔選不衝突，在選區也會繼續努力，爭取民眾支持，同時也不會減損輔選王鴻薇的努力，包括電視上、網路上、地方上，會盡最大的努力，幫王鴻薇拉票。

徐巧芯說，她表態要參選2024立委後，和費鴻泰在很多活動都會碰到，她都會坐在費鴻泰隔壁，也都會跟費敬酒、打招呼、致謝，但自己不搞論資排輩這套，跟每個議員、立委都會打招呼，完全不會因為這種事感到尷尬。

徐巧芯承諾，若進到立院，這8年蔡英文政府做的所有事，包含網軍和媒體標案，會通通查出來，這8年發生的所有事情都不會放過，她會當「考古學家」，而她和費鴻泰誰戰力比較強，要交由民眾決定，但她對自己是非常有信心的。