歐洲股市周五早盤走在持平，疲弱的奢侈品股和科技股，抵銷了醫療股的上漲。此外聖誕佳節的氣氛濃厚，也讓市場交易清淡，觀望者多。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤小漲0.27點或0.04%，為427.53點。在連兩周下跌之後，歐股預計本周將上漲0.6%。

歐股在周四下跌了1%；稍早美國公布了經濟數據，顯示勞動力市場吃緊，經濟仍具有韌性，點燃了市場對聯準會收緊政策更持久的擔憂。

礦業股升0.4%，領跌最多。但是對於歐股助升貢獻最大的，是來自於醫療股，上漲0.3%。由於與美國國防部簽訂了疫苗供應合約，丹麥的Bavarian Nordic大漲4.9%，推進醫療股表現。

與中國業務關聯較深的奢侈品股下跌，LVMH和開雲集團(Kering)紛下跌；此前中國官方宣布壞消息，稱新冠疫情將在未來一周到達高峰。

在愛思強(Aixtron)和艾司摩爾(ASML)的拖累下，科技股也下跌0.3%。