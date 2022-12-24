沙陶宮廟會遶境隊伍綿延數公里。（程炳璋攝）

沙陶宮廟會遶境隊伍都在市中心周遭遊行，造成交通負荷。（程炳璋攝）

台南市中西區沙陶宮頂太子廟24日舉辦恭送神明回鑾遶境，正值平安夜，台南市舉辦耶誕晚會，鬧區白天就出現遊客潮，大型廟會隊伍與觀光車流塞爆主要道路，警方接獲多通陳情電話，派出超過50名警力維持交通，台南市環保局人員全程盯哨。

沙陶宮舉辦玄天上帝、張府天師、觀音佛祖3師回鑾遶境，廟會24日清晨約出動48支陣頭，聚集16頂神轎共3000多人參加，陣頭隊伍長龍排了數公里遠，周邊看熱鬧的群眾更多。

正逢耶誕夜，台南市區內有多場公開活動，晚上在永華市政中心西側廣場還有韓國女明星「宣美」的耶誕演出號召力十足，未演先轟動，其他縣市的歌迷上午就到台南市各街區觀光。

遶境隊伍清晨出發，上午交通尚稱順暢，中午過後行經民生路與海安路交叉口，碰上海安路舉辦商圈市集活動，陣頭與遊客車潮相碰，造成、民生路、西門路等重要道路車流雍塞，傍晚又有下班車潮，警方接獲數通檢舉陳情電話。

警方規畫沙陶宮遶境勤務，除了動員派出所與偵查隊，主要徵調內勤，台南市警2分局仍覺警力不足，再要求其他轄區警分局支援警力，全天共出動逾50名警力，警員負責各路口指揮交通，刑警跟在隊伍中預防打架滋事，維持廟會秩序。