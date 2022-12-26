座談會中共同談論「青年創業」及「青年住宅」議題，青年代表逐一表達看法並提出建言。(于家麒攝)

縣長陳福海逐一回應問題並責成相關單位會後與青年對接以協助解決問題。(于家麒攝)

陳福海(左1)允諾未來會定期透過與青年對談，來了解不同族群的心聲，讓人民來做金門的主人。(于家麒攝)

金門縣長陳福海今(26)日上班首日即率縣府團隊與金門地區各方青年代表舉行「Youth Talk In 青年座談會」，邀請包括青商會、青農會、青年創業家及金大學生會代表等20多位青年面對面交流意見，共同談論「青年創業」及「青年住宅」議題，與會青年代表逐一表達看法並提出建言，陳福海也逐一回應並責成相關單位會後與青年對接以協助解決問題。

「Youth Talk In 青年座談會」由縣長陳福海親自主持，縣府團隊包括秘書長謝世傑、工務處長黃儒新、觀光處長張瑞心、教育處長處長黃雅芬、建設處副處長李銘培等均列席與會，參與座談的青年代表則有國際青商會會長陳孝瑜、秘書長莊品辰、青農會長陳玉嘉及金大學生會代表等20多人，針對「青年創業」以青年在創業上所遇到的問題與困境和「青年住宅」以青年對買房、租房、自建上的看法。縣府表示將會持續透過與青年面對面的交流廣徵青年意見，聆聽各位青年心聲，並與各位青年共同激盪想法，以制定相應政策計畫。

縣長陳福海表示，「老有所終，壯有所用，幼有所長」是他從政三十年的中心理念，每天都在思考與努力，要如何讓金門更好，讓鄉親更幸福美好，從當選那一刻起就馬不停蹄地在規劃未來金門的發展，在這之中，青年創新創業政策，正是讓金門能夠邁向美好未來的重要一步，「壯有所用」是一個國家或地區能夠獲得良好發展的重要指標。

陳福海說，幼兒是金門未來的希望，年輕人是金門的根本，老人家更是我們的資產。昨天就職後在大同之家與30多位老人家用餐，共同分享喜悅並實際了解他們的需求；今天與年輕人對談青年創業、青年住宅議題，尤其是青年住宅議題目前已經有規劃構想，評估採早期忠孝、仁愛新村住宅模式，尋找可用的土地提供年輕朋友自建，解決青年住宅問題，未來會定期透過與青年對談來了解不同族群的心聲，也期許一次一次的傾聽青年民意，讓人民來做金門的主人。

座談會中青年代表分別提出多項極具創新、創意之想法，會中陳福海更表示，在競選時曾許諾將辦理青年座談會、整合青年創業資源、成立青年諮詢事務委員會等青年政策來幫助年輕人，這次辦理的青年座談會只是新的開始，還會有第二、三場，每次與各位青年對談的內容，會後都會請各局處研擬與評估可行性，也裁示各局處要與青年雙向溝通，解決與支持青年問題，更要給青年更多機會，共同來打造更友善且具國際性的青年環境。