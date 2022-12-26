金門縣長陳福海今(26)日上班首日即率縣府團隊與金門地區各方青年代表舉行「Youth Talk In 青年座談會」，邀請包括青商會、青農會、青年創業家及金大學生會代表等20多位青年面對面交流意見，共同談論「青年創業」及「青年住宅」議題，與會青年代表逐一表達看法並提出建言，陳福海也逐一回應並責成相關單位會後與青年對接以協助解決問題。
「Youth Talk In 青年座談會」由縣長陳福海親自主持，縣府團隊包括秘書長謝世傑、工務處長黃儒新、觀光處長張瑞心、教育處長處長黃雅芬、建設處副處長李銘培等均列席與會，參與座談的青年代表則有國際青商會會長陳孝瑜、秘書長莊品辰、青農會長陳玉嘉及金大學生會代表等20多人，針對「青年創業」以青年在創業上所遇到的問題與困境和「青年住宅」以青年對買房、租房、自建上的看法。縣府表示將會持續透過與青年面對面的交流廣徵青年意見，聆聽各位青年心聲，並與各位青年共同激盪想法，以制定相應政策計畫。
縣長陳福海表示，「老有所終，壯有所用，幼有所長」是他從政三十年的中心理念，每天都在思考與努力，要如何讓金門更好，讓鄉親更幸福美好，從當選那一刻起就馬不停蹄地在規劃未來金門的發展，在這之中，青年創新創業政策，正是讓金門能夠邁向美好未來的重要一步，「壯有所用」是一個國家或地區能夠獲得良好發展的重要指標。
陳福海說，幼兒是金門未來的希望，年輕人是金門的根本，老人家更是我們的資產。昨天就職後在大同之家與30多位老人家用餐，共同分享喜悅並實際了解他們的需求；今天與年輕人對談青年創業、青年住宅議題，尤其是青年住宅議題目前已經有規劃構想，評估採早期忠孝、仁愛新村住宅模式，尋找可用的土地提供年輕朋友自建，解決青年住宅問題，未來會定期透過與青年對談來了解不同族群的心聲，也期許一次一次的傾聽青年民意，讓人民來做金門的主人。
座談會中青年代表分別提出多項極具創新、創意之想法，會中陳福海更表示，在競選時曾許諾將辦理青年座談會、整合青年創業資源、成立青年諮詢事務委員會等青年政策來幫助年輕人，這次辦理的青年座談會只是新的開始，還會有第二、三場，每次與各位青年對談的內容，會後都會請各局處研擬與評估可行性，也裁示各局處要與青年雙向溝通，解決與支持青年問題，更要給青年更多機會，共同來打造更友善且具國際性的青年環境。
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