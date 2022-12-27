台灣狗仔葛斯齊因不滿汪小菲母親張蘭稱他收大S錢才爆料，上周正式赴警局提告，並揚言不排除之後親自到北京再告一次。昨(26日)葛斯齊在直播中公開和汪小菲通話音檔，汪小菲一度喊冤說：「我對我自己幹過什麼事我承認，我都跟你說了，而且你都爆料了」，葛斯齊更說，汪小菲當時還幫許雅鈞求情，稱對方是自己的家人，希望葛斯齊不要爆料許雅鈞的八卦。

葛斯齊昨在直播中曬出一段過去打給汪小菲的音檔，葛斯齊在音檔中說：「我收到這樣的東西我也會有壓力好嗎？你覺得我今天當一個記者，人家說丟東西給我，我不爆，別人怎麼說我，別人怎麼講我，我都不痛不癢嗎？」但沒想到他打電話給汪小菲，對方卻覺得是在威脅他。

汪小菲回：「你是怎麼跟我說的，你是說咱倆事情都過去了」，葛斯齊則回：「你感情的事情是過去我堅守承諾，我不會對你的怎麼講，爆料幹嘛的」，汪小菲後來回：「那你想要我怎麼樣？你想我了是吧？」並強調他對他自己做過什麼事，都大方承認，而且葛斯齊也爆料了，意指間接承認葛斯齊先前所說的，確實是他做過的事。

汪小菲強調他為什麼離婚、為什麼在台灣住不下去，葛斯齊應該都清楚，而葛斯齊澄清沒有要「弄」汪小菲，只是想提醒汪小菲要小心，他也補充手上還有個音檔，是汪小菲請他不要爆許雅鈞的事，「他是個家人」，請對方手下留情，而音檔曝光後，網友回應：「汪和他媽詆毀完S一家了，現在又說算了過去啦，搞笑嘛」、「所以他自己爆出小姨子家的事了，快全爆出來」、「太煩葛斯齊了，他以為他是誰」、「2022年都要過完了他們家的事還在霸榜」。