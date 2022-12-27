32歲陳小姐結婚2年求子未果，至茂盛醫院不孕科做檢查訝然發現，患糖尿病、高血脂、子宮肌瘤…等病症，經家醫科醫師協助控糖並減重，接著再由婦產科微創摘除肌瘤，最後透過不孕科進行試管療程，11月底順利產下3500公克健康男寶，陳小姐和先生27日抱著兒子感醫療團隊讓夫妻倆好「孕」到，盼再接再厲生二寶。

陳小姐在2年前結婚，婚後積極做人未果，期間因工作壓力1年間胖了30公斤，後來到茂盛醫院做生育檢查，訝然發現體重破百的她有糖尿病、甲狀腺低下、高血脂、多囊性卵巢和子宮肌瘤…等病症，先經由家庭科呂昀珊醫師控制血糖，並積極減重10公斤。

一名女性結婚2年求子未果，靠著跨科治療，11月底順利產下3500公克健康男寶。（馮惠宜攝）

之後由婦產科醫師林于翔採「3D單一切口微創腫瘤切除手術」摘除多發性肌瘤後，再至不孕科醫師李俊逸做試管療程，運用「胚胎影像即時監控系統」及「電腦AI人工智慧系統」挑出1顆特優等胚胎做植入即成功著床發育，11月順利產下男寶寶。

呂昀珊指出，根據國健署公布最新調查指出，台灣育齡女性34.6％是難孕的胖子；李俊逸表示，最近人工生殖報告顯示說明，多種因素導致不孕的婦女超過32.2％，她們做試管的成功率極低，陳小姐正是這樣的個案，如果她在求孕之前，沒有先精準控制血糖和體重，並開刀摘取子宮肌瘤，那麼試管療程就會一直失敗，建議育齡女性將BMI控制在24以下再接受試管療程，才會事半功倍。