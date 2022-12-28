不畏隔夜美國債息急升、標普500指數收黑以及科技股大跌，在中國解封題材帶動下，周三香港恆生指數盤中大漲2.14%，報20011.99點，稍早前一度站上約20099點，創下8月底以來新高。國企股目前漲2.6%，報6815.04點。

恆生科技股指數上漲2.72%，成分股漲多跌少，快手、商湯漲逾6%，表現最佳。受隔夜特斯拉和蔚來在美掛牌股價重挫打擊，新能源車類股表現疲弱，蔚來跌9.1%，跌幅最大；其次為小鵬汽車跌8%，理想汽車跌6.2%。

蔚來表示12月電動車交付與生產面臨挑戰，將第四季交車目標從介於4.3萬～4.8萬輛下修至介於3.85萬～3.95萬輛。

太陽能股反彈，信義光能勁揚逾7%。

電力股齊揚，華能飆漲12.6%，中國電力漲17%，華潤電力漲14.5%，大唐發電、華電、龍源亦大漲。廣東公布明年電力交易報告，最終以近上限成交。