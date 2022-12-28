幼獅交流道替代道路。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

永安漁港替代道路。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

校前路交流道替代道路。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

國道一號替代道路。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅交流道替代道路。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

跨年與元旦連續假期即將到來，桃園市楊梅警分局針對轄內重要道路提前規畫交通疏導措施，並提醒民眾可多利用台15線、台31線、台61線及台66線等替代道路，或深夜暫停收費時段避開車潮，提醒用路人多加注意。

楊梅警分局表示，元旦連假車潮多以參加跨年活動與旅遊為主，為因應觀光景點及易壅塞路段出現車潮，警方已針對轄內幼獅交流道、楊梅交流道、校前路交流道、埔心火車站、楊梅火車站及富岡火車站等處，以及永安漁港與新屋綠色廊道和周邊道路，規畫交通疏導措施，並於重要幹道路口安排警員和義交疏導人車潮，加強路況巡邏查察，運用交通器材將車輛有效分流及管制，並結合電台廣播即時提醒用路人耐心等候或改道。

警方提醒，民眾可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為今年12月31日至明年1月2日每天深夜0時至凌晨5時。建議民眾出門前可先利用手機APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等，查詢路況及景點人潮，行駛途中亦可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

警方也呼籲，請用路人務必遵守警察同仁及義交的指揮，有效疏導車流，維護行車順暢。