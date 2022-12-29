離婚不只是夫妻兩人的事，而是一整個家庭的事，處理不好可能會給小孩帶來一輩子的傷害。一名媽媽抱怨，16歲的女兒在同學慫恿下跟風「刺青」，被前夫罵完跑到她家借住2天，但卻讓她很苦惱，覺得女兒已經嚴重影響自己的「再婚生活」，貼文曝光後網友一面倒砲轟「自私的媽媽」。

一名女網友在「匿名公社」以「該怎麼勸女兒回去」為題發文表示，她16歲的女兒在同學的慫恿下跑去刺青，被前夫罵了一頓後，女兒跑到她家說要跟她住，她要求前夫幫忙勸孩子回去，卻遭到拒絕。

原PO抱怨，現在女兒已經在她家住了2天，期間也不去學校上課，整天躲在她兒子的房間不出來，導致她的現任老公受不了跑回婆家住，讓她求助「該怎麼勸我女兒回她爸那裡？她已經嚴重影響我的生活了」。

貼文曝光後引發熱議，網友們一面倒留言砲轟，「目前只住2天而已，是有多影響你的生活？ 很難相信這文一個媽媽寫出來的」、「又是一個自私的媽媽，有夠噁心」、「就算你有新的家庭，她就不是你的孩子嗎？」、「有你這種媽就假裝沒有就好，看了就討厭，把女兒當什麼了」、「好可憐！小朋友好像一顆足球被踢來踢去」。